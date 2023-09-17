Арсен Захарян — о шансах забить гол мадридскому «Реалу»: сначала выйти на поле надо

Российский футболист «Реала Сосьедад» Арсен Захарян поделился мнением насчёт предстоящего матча Ла Лиги с мадридским «Реалом».

«Потихоньку, шаг за шагом мечты сбываются. Даже просто побывать в качестве игрока на «Бернабеу» — это запоминающийся момент. Удастся выйти — это вообще здорово. С детства я следил за Криштиану в «Реале». Из той команды там остались Модрич, Карвахаль, Кроос. С любым из них поменялся бы футболками. Также хотелось бы получить футболку Беллингема. Получится ли забить «Реалу»? Да ладно! Сначала выйти на поле надо, а там посмотрим (смеётся)», — сказал Захарян в интервью «Okko Спорт».

Напомним, матч 5-го тура чемпионата Испании «Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад» состоится сегодня, 17 сентября. Игра начнётся в 22:00 мск.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.