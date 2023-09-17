Арсен Захарян — о шансах забить гол мадридскому «Реалу»: сначала выйти на поле надо

Российский футболист «Реала Сосьедад» Арсен Захарян поделился мнением насчёт предстоящего матча Ла Лиги с мадридским «Реалом».
«Потихоньку, шаг за шагом мечты сбываются. Даже просто побывать в качестве игрока на «Бернабеу» — это запоминающийся момент. Удастся выйти — это вообще здорово. С детства я следил за Криштиану в «Реале». Из той команды там остались Модрич, Карвахаль, Кроос. С любым из них поменялся бы футболками. Также хотелось бы получить футболку Беллингема. Получится ли забить «Реалу»? Да ладно! Сначала выйти на поле надо, а там посмотрим (смеётся)», — сказал Захарян в интервью «Okko Спорт».
Напомним, матч 5-го тура чемпионата Испании «Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад» состоится сегодня, 17 сентября. Игра начнётся в 22:00 мск.
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
- 17 сентября 2023
-
16:43
-
16:42
-
16:30
-
16:26
-
16:26
-
16:02
-
15:57
-
15:56
-
15:56
-
15:27
-
15:14
-
15:07
-
15:04
-
14:53
-
14:51
-
14:48
-
14:43
-
14:37
-
14:22
-
14:19
-
14:15
-
14:05
-
13:56
-
13:55
-
13:28
-
13:23
-
13:23
-
13:10
-
13:07
-
13:07
-
12:43
-
12:40
-
12:37
-
12:29
-
12:16