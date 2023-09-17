Игрок «Атлетико» Лемар получил травму и выбыл на полгода

Игрок «Атлетико» Тома Лемар получил тяжёлую травму, из-за которой не сможет принимать участие в матчах «матрасников» ближайшие шесть месяцев. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, 27-летний футболист порвал ахиллово сухожилие и ему потребуется операция, восстановление после которой займёт продолжительный срок.
Напомним, в нынешнем сезоне испанского чемпионата Лемар сыграл в трёх матчах, в которых не отметился результативными действиями. В минувшем розыгрыше Ла Лиги французский игрок принял участие в 27 матчах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами.
После четырёх туров Ла Лиги команда Диего Симеоне набрала семь очков и на текущий момент занимает седьмое место в чемпионате.
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
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