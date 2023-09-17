Головин: после замен «Монако» остался самым опытным на поле, отсюда капитанская повязка

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о ничейном матче 5-го тура Лиги 1 с «Лорьяном» (2:2).

«Пропустили быстрый гол. Потом было тяжело вскрывать оборону, они организованно защищались большими силами, практически не оставляя свободных зон. В такой ситуации нужен был нестандартный ход. Мы провели хорошую атаку, и у меня получилось забить. После перерыва владели преимуществом, вышли вперёд, но не сумели удержать преимущество.

Капитанская повязка? Не придаю этому большого значения. Так получилось, что после замен остался самым опытным на поле, кто, наверное, дольше всех играет за «Монако». Понимаю, что это дополнительная ответственность. Это приятно, но гораздо важнее было выиграть. Обидно, что потеряли два очка», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

27-летний Головин поучаствовал в обоих голах. На 17-й минуте он забил сам, а на 69-й ассистировал форварду Фоларину Балогуну.