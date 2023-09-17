Защитник «Спартака» Денисов: игра за сборную России — в первую очередь патриотизм

Защитник московского «Спартака» и сборной России Даниил Денисов объяснил, в чем разница между матчами с клубами РПЛ и играми за национальную команду, а также рассказал, что для него значит игра за сборную России.

«Есть ли существенная разница между игрой против олимпийской сборной Египта и матчем против клуба РПЛ? Тяжело судить по одному матчу, потому что в Египте совсем другие условия — жара 40 градусов, поле было хуже. Ну и в целом другие условия во всём, поэтому не могу сказать по одной игре.

Согласен ли, что в РПЛ интенсивность ниже, чем в международных матчах? Игра за сборную — это в первую очередь патриотизм, поэтому футболисты отдают всех себя на поле. Не говорю, что за клуб играют с меньшей ответственностью, но за сборную футболисты всегда стараются на 100 процентов, бегут до конца, отрабатывают. Думаю, момент патриотизма сказывается на игре, на интенсивности», — приводит слова Денисова «РБ Спорт».