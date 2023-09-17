Мелкадзе: в «Сочи» нет лидера на поле, который может одному «напихать», второго успокоить

Форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе высказался о поражении в матче 8-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:1).
«Спартак» оказался сильнее. Мы тянули время? Это спортивные хитрости, в которых нет ничего постыдного. И «Спартак» тянул время, когда забил мяч.
Что дал Селихову взамен на его футболку? Пока ничего, у нас проблемы с майками — мало взяли с собой. Пообещал ему свою. Майку Селихова пообещал нашему фотографу, её отец переживает за «Спартак».
Что не получается лично у меня? Мало игрового времени. Травмы нет, я полностью здоров. Это решение тренера, я его уважаю. Посмотрим, что будет дальше. Стараюсь тренироваться хорошо. Что не получается у команды? Возможно, 50% невезения. Остальное — каждый из нас должен покопаться в себе.
Нет ощущения, что команда будет решать задачу по сохранению прописки в РПЛ? Нет, пока нет. По составу мы сильнее тех, кто внизу. Что делать? Руки в ноги, тренироваться — всем. У нас нет такого игрока в команде, который может что-то сказать после матча, «напихать». Нет лидера на поле, который может одному «напихать», второго успокоить. Команда в поисках такого человека. Это одна из проблем, лидер должен быть на поле. А у нас каждый второй тур состав меняется — не один-два человека, а глобально.
Какое впечатление произвёл «Спартак»? Хорошее. Очень быстрая игра в пас, забегания. Быстрый футбол, мне очень понравилось. Способна ли эта команда бороться за чемпионство? Думаю, да. Безусловно», — приводит слова Мелкадзе «РБ Спорт».
- 17 сентября 2023
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