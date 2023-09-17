Орещук: Хохлов сам ушёл из «Сочи». Знаю причину, но не имею права её озвучивать

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал увольнение тренера Дмитрия Хохлова из «Сочи», отметив, что знает причину ухода специалиста из клуба.

«Я очень расстроен. Я так понял, что Дмитрий Валерьевич принял решение после игры со «Спартаком». С чем связано, я знаю, но не имею права это озвучивать. Считаю ли я это логичной развязкой? Нет. Я не буду это озвучивать. Вы хотите сказать, что состав «Сочи» сильно укреплён? Есть нападающие? Полгода главный тренер просит нападающего. Почему отказывают? Не знаю, отказывают, или просто не получается, или не могут. Но это уже история клуба. Здесь не только в нападающем дело. Омолаживание состава должно идти, но не во вред клубу.

Нет ли у меня опасений, что про Хохлова могут надолго забыть в РПЛ? Не хочется в это верить. Он должен работать. Я с ним работал, видел весь тренировочный процесс, как к нему относятся ребята. Видел, с каким рвением и теплотой он относится к работе. С профессионализмом. Пока идёт… наверное, не чёрная, а тёмно-серая полоса. Но рано или поздно она же должна закончиться. Очень много факторов, где не влияет тренерское мастерство на результат. Если Хохлов захочет, он их озвучит. Я не имею права», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

Напомним, сегодня, 17 сентября, «Сочи» на своём официальном сайте объявил об уходе Дмитрия Хохлова с поста главного тренера клуба. Новым наставником сочинского коллектива стал Александр Точилин, который ранее уже возглавлял команду в сезонах-2018/2019 и 2019/2020.