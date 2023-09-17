«Севилья» добыла первые очки в Ла Лиге, переиграв «Лас-Пальмас»

Завершился матч 5-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Севилья» и «Лас-Пальмас». Игру принимал стадион «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. Финальный свисток зафиксировал счёт 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол в матче провёл на 71-й минуте бельгиец Доди Лукебакио, вышедший на замену во втором тайме.
Ранее сегодня, 17 сентября, состоялись ещё два матча 5-го тура. «Хетафе» на своём поле переиграл «Осасуну» со счётом 3:2, а «Вильярреал» дома одержал победу в матче с «Альмерией» со счётом 2:1.
Таким образом, по итогам 5-го тура «Севилья» сумела набрать три очка, благодаря чему сразу же покинула зону вылета – нервионцы занимают 17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Лас-Пальмас» расположился на 19-й строчке таблицы, в активе команды осталось два очка. Лидирует в Ла Лиге «Барселона» (13 очков).
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
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