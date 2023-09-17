Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Севилья» добыла первые очки в Ла Лиге, переиграв «Лас-Пальмас»

«Севилья» добыла первые очки в Ла Лиге, переиграв «Лас-Пальмас»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 5-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Севилья» и «Лас-Пальмас». Игру принимал стадион «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. Финальный свисток зафиксировал счёт 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в матче провёл на 71-й минуте бельгиец Доди Лукебакио, вышедший на замену во втором тайме.

Испания - Примера . 5-й тур
17 сентября 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
1 : 0
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
1:0 Лукебакио – 71'    

Ранее сегодня, 17 сентября, состоялись ещё два матча 5-го тура. «Хетафе» на своём поле переиграл «Осасуну» со счётом 3:2, а «Вильярреал» дома одержал победу в матче с «Альмерией» со счётом 2:1.

Таким образом, по итогам 5-го тура «Севилья» сумела набрать три очка, благодаря чему сразу же покинула зону вылета – нервионцы занимают 17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Лас-Пальмас» расположился на 19-й строчке таблицы, в активе команды осталось два очка. Лидирует в Ла Лиге «Барселона» (13 очков).

Материалы по теме
15 игроков Ла Лиги пропустили рейс на матч из-за того, что пошли выпить кофе в аэропорту

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android