«Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад»: Барренечеа вывел гостей вперёд

Сегодня, 17 сентября, проходит матч 5-го тура испанской Примеры между мадридским «Реалом» и «Реалом Сосьедад». Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В самом начале встречи, на пятой минуте, полузащитник гостей Андер Барренечеа открыл счёт в матче, выведя «Реал Сосьедад» вперёд — 1:0.
Барренечеа открыл счёт в матче.
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
Напомним, российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян остался на скамейке запасных.
В минувшем розыгрыше чемпионата Испании мадридский «Реал» ни разу не победил «Реал Сосьедад». В 19-м туре команды сыграли вничью со счётом 0:0, а матч второго круга завершился победой «Реала Сосьедад» со счётом 2:0.
После четырёх туров «сливочные» набрали 12 очков и занимают второе место в турнирной таблице испанского чемпионата. В свою очередь, «Реал Сосьедад» за аналогичное количество игр набрал шесть очков и располагается на 10-й строчке.
- 17 сентября 2023
-
22:58
-
22:57
-
22:47
-
22:44
-
22:30
-
22:16
-
22:05
-
21:54
-
21:54
-
21:53
-
21:50
-
21:45
-
21:41
-
21:39
-
21:35
-
21:33
-
21:33
-
21:28
-
21:23
-
21:14
-
21:09
-
21:02
-
21:00
-
20:57
-
20:56
-
20:47
-
20:47
-
20:47
-
20:45
-
20:43
-
20:42
-
20:34
-
20:28
-
20:24
-
20:21