Глава УЕФА заявил, что договаривается с Еврокомиссией о введении потолка зарплат

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, что ведёт переговоры с Еврокомиссией о введении потолка зарплат в футболе. По мнению функционера, этот шаг позволит увеличить конкуренцию.

«Что касается потолка зарплат. Я всё ещё думаю, что нам придётся сделать это. Вопрос находится на заключительном этапе обсуждений, однако решение во многом зависит от Еврокомиссии. Классический лимит размера заработной платы запрещён европейским законодательством, поэтому без участия ЕС нам пришлось бы как-то обходить это правило.

Однако мы много дискутируем об этом с Еврокомиссией, поскольку убеждены, что такое ограничение не повредит конкуренции, а наоборот, максимально усилит её в футболе. В спорте правила немного другие, чем в обычных трудовых отношениях. Если ввести ограничение заработной платы в любой другой отрасли, это, безусловно, приведёт к ограничению конкуренции, но в футболе именно с помощью потолка заработной платы можно усилить конкуренцию. Без этих ограничений самые богатые смогут покупать всех лучших игроков, конкуренция будет меньше, и это может стать проблемой для футбола.

Я бы не сказал, что это большая проблема прямо сейчас. И мне кажется положительным тот факт, что подавляющее большинство клубов согласны с этим намерением. Когда я говорил об ограничениях по зарплатам и суммам на покупку футболистов, со мной согласились и маленькие клубы, и средние, и даже большие клубы. Даже те клубы, которые постоянно обвиняются в непомерно больших тратах. На данном этапе необходимо понимать, что все приходят в футбол, чтобы зарабатывать деньги. Никто не заинтересован в том, чтобы для спортивных достижений были нужны непомерно большие суммы», – приводит слова Чеферина сербское издание Sportklub.