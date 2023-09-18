Уткин – о скандале вокруг Нагучева и Дзюбы: хулиганство надо себе иногда позволять

Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин высказался о том, что комментатор Роман Нагучев демонстративно игнорировал форварда «Локомотива» Артёма Дзюбу во время матча шестого тура РПЛ с «Сочи».
«Я не вижу в этом ничего особенного. В неназывании не может содержаться ни оскорбления, ни недооценки. Я против того, чтобы перебарщивать с экспериментами в эфире, потому что эфир не твой. С другой стороны, а в чём ещё может заключаться комментаторское хулиганство, а профессия творческая и хулиганство надо себе иногда позволять», — сказал Уткин в видео на YouTube-канале РПЛ.
Напомним, Нагучев работал на игре «Сочи» и «Локомотива» и в первые 30 минут встречи демонстративно не называл нападающего железнодорожников Артёма Дзюбу по фамилии. После матча комментатор объяснил свои действия тем, что таким образом выражал протест против слов форварда о журналистах.
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