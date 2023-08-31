Нагучев высказался о своём неназначении на 7-й тур РПЛ после скандала с Дзюбой

Комментатор Роман Нагучев высказался о слухах о своём неназначении ни на один из матчей 7-го тура РПЛ из-за скандала с нападающим московского «Локомотива» Артёмом Дзюбой, заявив, что расписание игр на эту неделю он получил ещё до игры 6-го тура между железнодорожниками и «Сочи» (1:0).

«Я вдруг выяснил, что есть какая-то странная теория про меня и тур РПЛ. Ребят, соберитесь. Комментаторы получают расписание каждую пятницу. Я неделю живу с этим расписанием. Это и есть моя работа. В ней не всегда есть тур РПЛ», — написал Нагучев в своём телеграм-канале.

Напомним, на матче «Сочи» и «Локомотива» Нагучев первые 30 минут игры демонстративно игнорировал Дзюбу, не называя того по фамилии, придумывая различные синонимы. Свой поступок комментатор назвал «перформансом в защиту профессии» из-за отношения форварда к журналистам.