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Захарян назвал самого техничного игрока «Реала Сосьедад»

Захарян назвал самого техничного игрока «Реала Сосьедад»
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Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян назвал самого техничного футболиста в испанском клубе.

«Все ребята реально меня удивили с первого дня. Если по индивидуальности, то, наверное, Браис Мендес. Очень техничный, очень впечатлила его левая нога», — сказал Захарян в видео на YouTube-канале Okko Спорт.

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в августе 2023 года. На данный момент российский футболист трижды появлялся на поле в играх за команду из Сан-Себастьяна: хавбек провёл 16 минут в матче с «Лас-Пальмасом» (0:0), 12 минут с «Гранадой» (5:3) и 10 минут с мадридским «Реалом» (1:2).

«Реал Сосьедад» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы испанской Примеры, в активе команды шесть очков в пяти матчах.

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