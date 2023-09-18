Захарян: играть с «Лас-Пальмасом» сложнее, чем с «Зенитом»

Российский полузащитник испанского «Реала Сосьедад» Арсен Захарян сравнил уровень чемпионатов России и Испании.

«Какой соперник по ощущениям сложнее — «Зенит» или «Гранада»? Блин, а почему «Гранада»? Почему не «Лас-Пальмас»? Могу сказать, что по ощущениям — «Лас-Пальмас» сложнее. Не могу сказать, что эта команда сильнее, чем «Зенит», но тут в Испании совсем по-другому играют.

Если с «Зенитом» есть свобода, есть какое-то время подумать. С «Лас-Пальмасом» было по моим ощущениям очень тяжело. Везде играли один в один, всегда за тобой игрок. Было тяжело даже мяч принять», — сказал Захарян в видео на YouTube-канале Okko Спорт.

На данный момент Захарян трижды появлялся на поле в играх за команду из Сан-Себастьяна: хавбек провёл 16 минут в матче с «Лас-Пальмасом» (0:0), 12 минут с «Гранадой» (5:3) и 10 минут с мадридским «Реалом» (1:2).

«Реал Сосьедад» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы испанской Примеры, в активе команды шесть очков в пяти матчах.