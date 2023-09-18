Руководство RFEF планирует подать в суд на игроков женской сборной Испании

Руководство Королевской федерации футбола Испании намеревается подать в суд на некоторых футболисток женской сборной из числа тех, которые подписали письмо-ультиматум с требованиями структурных изменений в RFEF. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на El Español.
По сведениям источника, менеджеры и сотрудники Королевской федерации футбола Испании планируют подать в суд на игроков женской сборной, которые в письме-требовании указали на них. Напомним, после отставки Рубиалеса футболистки опубликовали ультиматум, угрожая бойкотировать сборную, несмотря на назначение нового тренера, и требуя масштабных перемен в системе футбола страны.
В конце августа действующие чемпионки мира требовали отставки на тот момент президента Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Луиса Рубиалеса в знак поддержки Дженни Эрмосо. В итоге чиновник покинул свой пост.
- 18 сентября 2023
-
11:02
-
11:00
-
10:55
-
10:47
-
10:40
-
10:20
-
10:20
-
10:16
-
10:00
-
10:00
-
09:48
-
09:40
-
09:34
-
09:23
-
09:01
-
09:00
-
09:00
-
09:00
-
08:47
-
08:37
-
08:32
-
08:30
-
08:30
-
08:12
-
08:00
-
07:51
-
07:35
-
07:24
-
07:04
-
06:47
-
06:38
-
06:30
-
06:10
-
06:02
-
05:55