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Руководство RFEF планирует подать в суд на игроков женской сборной Испании

Руководство RFEF планирует подать в суд на игроков женской сборной Испании
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Руководство Королевской федерации футбола Испании намеревается подать в суд на некоторых футболисток женской сборной из числа тех, которые подписали письмо-ультиматум с требованиями структурных изменений в RFEF. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на El Español.

По сведениям источника, менеджеры и сотрудники Королевской федерации футбола Испании планируют подать в суд на игроков женской сборной, которые в письме-требовании указали на них. Напомним, после отставки Рубиалеса футболистки опубликовали ультиматум, угрожая бойкотировать сборную, несмотря на назначение нового тренера, и требуя масштабных перемен в системе футбола страны.

В конце августа действующие чемпионки мира требовали отставки на тот момент президента Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Луиса Рубиалеса в знак поддержки Дженни Эрмосо. В итоге чиновник покинул свой пост.

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