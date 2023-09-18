Орлов: посмотрите, как Кассьерра и Клаудиньо бегут назад. Соболев или Промес так делают?

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов после победы «Зенита» в матче с «Рубином» (3:0) высказался о качественном превосходстве сине-бело-голубых над другими командами Российской Премьер-Лиги.
«Уверенная победа, но «Зенит» пока еще на второй строчке. Вся борьба впереди. Хотя по качеству футбола питерцы превосходят всех остальных. У сине-бело-голубых сильнейшая полузащита в лиге. С этим сложно спорить. Семак заставляет всех футболистов и прессинговать, и обороняться. Посмотрите, как Кассьерра сегодня работал на команду, как Кладуиньо бежал назад. Все очень дисциплинированно. Разве Промес или Соболев так делают? Разве они так работают на оборону? Это говорит о физической готовности, о качественной работе на тренировках», — приводит слова Геннадия Орлова «Спорт-экспресс».
- 18 сентября 2023
-
11:02
-
11:00
-
10:55
-
10:47
-
10:40
-
10:20
-
10:20
-
10:16
-
10:00
-
10:00
-
09:48
-
09:40
-
09:34
-
09:23
-
09:01
-
09:00
-
09:00
-
09:00
-
08:47
-
08:37
-
08:32
-
08:30
-
08:30
-
08:12
-
08:00
-
07:51
-
07:35
-
07:24
-
07:04
-
06:47
-
06:38
-
06:30
-
06:10
-
06:02
-
05:55