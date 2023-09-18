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Орлов: посмотрите, как Кассьерра и Клаудиньо бегут назад. Соболев или Промес так делают?

Орлов: посмотрите, как Кассьерра и Клаудиньо бегут назад. Соболев или Промес так делают?
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Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов после победы «Зенита» в матче с «Рубином» (3:0) высказался о качественном превосходстве сине-бело-голубых над другими командами Российской Премьер-Лиги.

«Уверенная победа, но «Зенит» пока еще на второй строчке. Вся борьба впереди. Хотя по качеству футбола питерцы превосходят всех остальных. У сине-бело-голубых сильнейшая полузащита в лиге. С этим сложно спорить. Семак заставляет всех футболистов и прессинговать, и обороняться. Посмотрите, как Кассьерра сегодня работал на команду, как Кладуиньо бежал назад. Все очень дисциплинированно. Разве Промес или Соболев так делают? Разве они так работают на оборону? Это говорит о физической готовности, о качественной работе на тренировках», — приводит слова Геннадия Орлова «Спорт-экспресс».

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