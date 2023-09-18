Сперцян – об общении с Мхитаряном: случается, что пишу ему

Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян рассказал, поддерживает ли он связь с хавбеком миланского «Интера» Генрихом Мхитаряном.

«Бывает, пишу Генриху. Стеснялся ли? Я и сейчас стесняюсь. Мы общаемся на русском. Я его первый раз увидел на стадионе «Кубани» на игре Россия – Армения. Выводил его за руку. Есть даже фотография. Мне папа даже сказал выучить фразу на армянском, чтобы я ему сказал «хотя бы один гол забей». Вспоминали ли с ним эту историю? Я ему фотографию показал, он посмеялся», — сказал Сперцян в выпуске YouTube-канала «Nobel».

Генрих Мхитарян завершил карьеру в сборной 3 марта 2022 года. К этому моменту он провёл в составе национальной команды Армении 95 игр и забил 32 гола. Сперцян — выпускник академии «Краснодара». В нынешнем сезоне 23-летний армянский полузащитник провёл восемь матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.