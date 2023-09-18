Сперцян рассказал о своей мечте со сборной Армении

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал о своей мечте в составе сборной Армении. Он заявил, что хочет попасть на чемпионаты мира и Европы. Также Сперцян признался, что совершенно не жалеет о решении выступать за сборную Армении.

«Мечта – попасть на Евро, чемпионат мира. Мне, конечно, писали и говорили, что я не сыграю там. Они так считают. Но у меня есть мечта, цель. Я уверен, что мы сможем пробиться. Когда я принял решение, мне Валерий Георгиевич (Карпин. – прим. «Чемпионата») говорил, не жалею ли я? А я вообще ни капли не жалею», — сказал Эдуард Сперцян в видео на YouTube-канале Nobel.

Напомним, Эдуард Сперцян выбрал выступления за сборную Армении, хотя у него был вариант принять российское спортивное гражданство.