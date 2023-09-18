Колосков: «Крылья Советов» могут побороться за медали в этом сезоне

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков оценил игру «Крыльев Советов» в текущем сезоне.
«Мне всегда нравились «Крылья», они показывают футбол, который хочется смотреть. Они красиво побеждают, красиво проигрывают, на них всегда приятно смотреть. Игра у них точно поставлена – всё через пас, в атаку, интересные комбинации. Я думаю, что они вполне могут побороться за медали в этом сезоне, предпосылки к этому есть. У них хороший тренер, есть игра. Но им нужно наладить игру в обороне, чтобы претендовать на что-то большее», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».
На данный момент «Крылья Советов» расположились на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 15 очков. В следующем туре чемпионата России самарцы сыграют дома с «Сочи». Игра состоится 23 сентября в 14:00 по московскому времени.
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