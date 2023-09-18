Сергей Бабкин: особенных чувств после полноценного трансфера в «Крылья» нет

20-летний полузащитник Сергей Бабкин поделился впечатлениями от его полноценного выкупа самарскими «Крыльями Советов». 13 сентября футболист, выступавший за «Крылья» на правах аренды из московского «Локомотива», подписал контракт на четыре года.

«Никаких особенных чувств после полноценного выкупа «Крыльями» нет. Где я нахожусь, там и стараюсь выкладываться на максимум, чтобы дать результат команде», — сказал Бабкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В прошлом году Сергей Бабкин перешёл в «Крылья» и сыграл 22 матча, забив один гол. Летом этого года клубы достигли соглашения о продлении аренды до конца сезона-2023/2024, после чего футболист провел ещё девять матчей и забил два гола.