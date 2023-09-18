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«Алания» в гостях уступила махачкалинскому «Динамо» с крупным счётом

Завершился матч 10-го тура Мелбет Первой лиги — 2023/2024, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и владикавказская «Алания». Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» (Каспийск). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Станиславом Попковым (Петрозаводск). «Динамо» одержало разгромную победу — 3:0.

Махачкалинцы вышли вперёд уже на второй минуте — голом отметился защитник Владимир Ковачевич. Спустя ещё 18 минут отличился форвард Сердер Сердеров. На 67-й минуте нападающий «Динамо» Эгаш Касинтура установил окончательный счёт — 3:0 в пользу махачкалинской команды.

«Алания», несмотря на сегодняшнее поражение, продолжает возглавлять турнирную таблицу Первой лиги. Владикавказцы имеют в своём активе 20 очков. Победа в игре с «Аланией» позволила «Динамо» выйти на вторую строчку. Махачкалинцы набрали 18 очков после 10 туров.