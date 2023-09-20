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«Спартак» — «Динамо»: когда пройдёт матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

В одном из центральных матчей 9-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московские «Спартак» и «Динамо». Команды будут играть на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Встреча состоится в субботу, 23 сентября. Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире поединок покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В последний раз «Спартак» и «Динамо» встречались 29 августа в рамках Фонбет Кубка России, и тогда красно-белые победили со счётом 4:1.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 13 очков за восемь матчей. «Динамо» находится на четвёртой строчке, заработав 15 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (18).