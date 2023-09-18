Булыкин: Слуцкий давно ушёл из футбола в шоу-бизнес и живёт по его правилам

Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал, что думает об условном наказании экс-тренера ЦСКА и «Рубина» Леонида Слуцкого Российским футбольным союзом. Ранее организация отстранила 52-летнего специалиста от футбола на год условно из-за высказываний тренера журналисту, которого он назвал «19-летним дебилом».
«Слуцкий давно перешёл уже из футбола в шоу-бизнес и живёт по правилам шоу-бизнеса, где нет правил. Тут обсуждать нечего, но ко всем нужно относиться уважительно и со всеми уважительно общаться. Иначе футбол бы превратился в Медиалигу и были бы драки в каждом матче.
Были у меня подобные ситуации с провокациями болельщиков? Конечно. У всех случается. У кого-то настроение было не очень, у кого-то проигранный матч, и он разочарован. В пылу разговора можно сказать что-то грубое, но не так, чтобы было чересчур по отношению к другому человеку. Потому что все мы понимаем, что каждый делает свою работу и каждый пытается создать ажиотаж», — приводит слова Булыкина «Евро-Футбол.Ру».
- 18 сентября 2023
-
23:16
-
23:08
-
22:50
-
22:48
-
22:40
-
22:36
-
22:30
-
22:10
-
22:10
-
22:03
-
21:47
-
21:44
-
21:43
-
21:29
-
21:20
-
21:14
-
21:05
-
21:01
-
20:54
-
20:40
-
20:30
-
20:30
-
20:18
-
20:17
-
20:00
-
19:50
-
19:41
-
19:40
-
19:34
-
19:21
-
19:15
-
19:03
-
18:54
-
18:39
-
18:38