Далер Кузяев поделился впечатлениями от жизни во Франции
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Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев прокомментировал свою жизнь во Франции.
«Мне нравится жить во Франции. Это новая жизнь для меня. Я очень рад. Начал изучать французский, это не очень тяжёлый язык, но есть свои детали. Всё отлично», – сказал Кузяев в интервью Prime Video.
Кузяев перебрался в «Гавр» минувшим летом на правах свободного агента. Вместе с «Зенитом» хавбек стал пятикратным чемпионом России, выиграл Кубок страны и два раза стал обладателем Суперкубка. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 10 млн.
В текущем сезоне Далер Кузяев провёл за «Гавр» пять матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами. «Гавр» занимает 11-е место французского чемпионата, набрав шесть очков в пяти матчах.
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