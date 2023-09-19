Степаненко: сделаем всё, чтобы показать, что на Украине тоже есть хорошие игроки

Полузащитник «Шахтёра» Тарас Степаненко поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Порту».

«Мы хотим выигрывать в каждой игре, но это тяжело, ведь у каждой игры своя история. Но у нас сильная и хорошо подготовленная команда, и мы будем конкурентоспособны в этом соревновании.

У нас новый тренер, у которого есть свои идеи и система игры. Мы привыкаем к этим требованиям. Игры Лиги чемпионов очень тяжёлые, но мы готовы к этому. Мы сделаем всё возможное, чтобы показать, что на Украине тоже есть хорошие игроки.

«Порту»? Мне нравится, как их болельщики защищают свою команду. На протяжении своей карьеры я несколько раз играл против «Порту», «Бенфики» и «Браги», и я знаю, как трудно противостоять этим командам.

Я смотрел последние игры «Порту» и знаю, что в прошлом сезоне они отлично выступили в Лиге чемпионов. Это очень сильная команда, которая играет в высоком темпе и имеет игроков с большим опытом, таких, как Пепе», — приводит слова Степаненко O Jogo.