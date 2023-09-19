Тренер «Антверпена» ван Боммел: «Барселона» может выиграть Лигу чемпионов

Главный тренер «Антверпена» Марк ван Боммел поделился мнением относительно уровня игры каталонской «Барселоны».

«Их технический уровень позволяет играть в доминирующий футбол в зоне соперника. На это приятно смотреть. Если мы изучим послужной список «Барселоны», то окажется правдой, что в последние годы она не играла на самом высоком уровне, однако сине-гранатовые должны двигаться дальше. «Барселона» может выиграть Лигу чемпионов. На мой взгляд, это одна из лучших команд. Для нас это будет очень сложный матч. Они хорошо подготовились, но нам не нужно бояться, необходимо просто сыграть так, как мы играли весь год. На текущий момент «Барса» — самый сложный соперник, с которым мы когда-либо играли, но у нас есть шансы», – приводит слова ван Боммела Marca.

Напомним, сегодня, 19 сентября, в матче Лиги чемпионов «Антверпен» сыграет с «Барселоной». Игра начнётся в 22:00 мск.