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Сторожук: 11 воспитанников «Краснодара» на поле? Ситуация была практически неизбежной

Сторожук: 11 воспитанников «Краснодара» на поле? Ситуация была практически неизбежной
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Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук вспомнил историческую игру с ЦСКА в 2022 году, которую в составе «Краснодаре» заканчивали 11 воспитанников клуба.

«Если мы возьмём заявочный лист на ту игру, можно понять, что эта ситуация была практически неизбежной. Из-за всех событий у нас в запасе сплошные воспитанники сидели. Естественно, что кто-то мог заподозрить, что я искусственно создал этот прецедент. Но в ситуации, когда мы вели 1:0 и подвергались серьёзному давлению со стороны ЦСКА, я с удовольствием выпустил бы на замену более опытного игрока.

Но по факту на скамейке были только ребята из академии. Для «Краснодара» это было большое событие. Спонтанный момент, который вошёл в историю. Хотя допускаю, что, если бы не отъезд легионеров, такой ситуации и не возникло бы никогда», — сказал Сторожук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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