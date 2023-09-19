Сторожук: 11 воспитанников «Краснодара» на поле? Ситуация была практически неизбежной

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук вспомнил историческую игру с ЦСКА в 2022 году, которую в составе «Краснодаре» заканчивали 11 воспитанников клуба.

«Если мы возьмём заявочный лист на ту игру, можно понять, что эта ситуация была практически неизбежной. Из-за всех событий у нас в запасе сплошные воспитанники сидели. Естественно, что кто-то мог заподозрить, что я искусственно создал этот прецедент. Но в ситуации, когда мы вели 1:0 и подвергались серьёзному давлению со стороны ЦСКА, я с удовольствием выпустил бы на замену более опытного игрока.

Но по факту на скамейке были только ребята из академии. Для «Краснодара» это было большое событие. Спонтанный момент, который вошёл в историю. Хотя допускаю, что, если бы не отъезд легионеров, такой ситуации и не возникло бы никогда», — сказал Сторожук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.