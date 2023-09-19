Сторожук: к чему рассуждения о Европе и Азии? У нас с детско-юношеским футболом проблемы

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук выразил мнение о развитии футбола в России в условиях международной изоляции.

«К чему сейчас рассуждать: Европа или Азия? Лучше направить усилия на развитие детско-юношеского футбола. С этим у нас большая, глобальная проблема. Прежде чем о чём-то заявлять, нужно выстроить свою структуру, ввести единые методики, тестирования, подготовки детей. Радует, что развивается ЮФЛ по разным возрастам. Уверен, что при серьёзном, системном подходе к этим проблемам у нас появятся и звёздочки, и звёзды», — сказал Сторожук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, в конце февраля 2022 года ФИФА совместно с УЕФА объявили об отстранении российских клубов и сборных от турниров под своей эгидой.