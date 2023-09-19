«Ньюкасл» нарушил регламент УЕФА и может понести наказание за это

Английский «Ньюкасл» нарушил регламент УЕФА и теперь может быть подвергнут санкциям. Об этом информирует The Sun.

Сообщается, что из-за ливней команда вылетела в Милан на 2 часа и 20 минут позднее. В итоге пресс-конференция главного тренера «сорок» Эдди Хау состоялась в 21:00, хотя регламент требует проводить их в промежуток между 12:00 и 20:00 по местному времени, а исключения должны заранее согласовываться с УЕФА.

Хау подтвердил, что команда действительно прилетела в Милан позже из-за плохой погоды, а также подчеркнул, что подобные опоздания являются привычным делом для футбола и что в них нет ничего страшного. Также тренер «сорок» отметил, что команда не могла прилететь в Милан на день раньше, поскольку он хотел провести тактическую работу с футболистами в условиях конфиденциальности.

Напомним, сегодня, 19 сентября, в матче Лиги чемпионов «Ньюкасл» сыграет с «Миланом» на стадионе «Сан-Сиро». Игра начнётся в 19:45 мск.