Нападающий «Ньюкасла» Уилсон продлил контракт с клубом до 2025 года

Форвард «Ньюкасла» и сборной Англии Каллум Уилсон подписал новый контракт с клубом, рассчитанный до 2025 года.

«Я рад продлить своё пребывание здесь. Это фантастический футбольный клуб, который движется в правильном направлении, и мне очень приятно посвятить своё будущее этому проекту. Я считаю, что находиться в этом городе с этими болельщиками — это то, о чём мечтают многие игроки, поэтому я в предвкушении следующих нескольких лет игры за клуб», — приводит слова Уилсона официальный сайт «Ньюкасла».

Уилсон перешёл к «сорокам» в сезоне-2020/2021. За этот период 31-летний нападающий принял участие в 79 матчах за «Ньюкасл», в которых забил 40 голов. На текущий момент англичанин находится на пятом месте в списке лучших бомбардиров клуба за всю историю существования английской Премьер-лиги.