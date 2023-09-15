Нападающий «Ньюкасла» Уилсон продлил контракт с клубом до 2025 года

Форвард «Ньюкасла» и сборной Англии Каллум Уилсон подписал новый контракт с клубом, рассчитанный до 2025 года.
«Я рад продлить своё пребывание здесь. Это фантастический футбольный клуб, который движется в правильном направлении, и мне очень приятно посвятить своё будущее этому проекту. Я считаю, что находиться в этом городе с этими болельщиками — это то, о чём мечтают многие игроки, поэтому я в предвкушении следующих нескольких лет игры за клуб», — приводит слова Уилсона официальный сайт «Ньюкасла».
Уилсон перешёл к «сорокам» в сезоне-2020/2021. За этот период 31-летний нападающий принял участие в 79 матчах за «Ньюкасл», в которых забил 40 голов. На текущий момент англичанин находится на пятом месте в списке лучших бомбардиров клуба за всю историю существования английской Премьер-лиги.
- 15 сентября 2023
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