Сиваков — о победе над «Локомотивом»: в «Оренбурге» всё отлично, атмосфера хорошая

Капитан «Оренбурга» Михаил Сиваков после матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Локомотив» проиграл оренбуржцам со счётом 0:2, рассказал об атмосфере внутри команды.

«Атмосфера в команде хорошая, такая была и до матча с «Локомотивом». Мы стараемся профессионально выполнять свою работу и тренерскую установку. Поэтому в «Оренбурге» всё отлично!» — приводит слова Сивакова Metaratings.

Ранее Сиваков рассказывал, что сильно переживал за дочь Иржи Ярошика после несчастного случая, а также отметил, что результаты «Оренбурга» под руководством Давида Деограсии говорят сами за себя.

Ярошик возглавлял «Оренбург» с июня по август 2023 года. Под его руководством команда провела пять матчей в РПЛ, потерпев четыре поражения при одной ничьей. После прихода Деограсии команда набрала семь очков в трёх матчах и с восемью баллами занимает 11-е место в турнирной таблице.