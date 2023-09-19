Сиваков — о победе над «Локомотивом»: в «Оренбурге» всё отлично, атмосфера хорошая

Капитан «Оренбурга» Михаил Сиваков после матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Локомотив» проиграл оренбуржцам со счётом 0:2, рассказал об атмосфере внутри команды.
«Атмосфера в команде хорошая, такая была и до матча с «Локомотивом». Мы стараемся профессионально выполнять свою работу и тренерскую установку. Поэтому в «Оренбурге» всё отлично!» — приводит слова Сивакова Metaratings.
Ранее Сиваков рассказывал, что сильно переживал за дочь Иржи Ярошика после несчастного случая, а также отметил, что результаты «Оренбурга» под руководством Давида Деограсии говорят сами за себя.
Ярошик возглавлял «Оренбург» с июня по август 2023 года. Под его руководством команда провела пять матчей в РПЛ, потерпев четыре поражения при одной ничьей. После прихода Деограсии команда набрала семь очков в трёх матчах и с восемью баллами занимает 11-е место в турнирной таблице.
- 19 сентября 2023
-
14:40
-
14:40
-
14:28
-
14:20
-
14:14
-
14:10
-
14:00
-
13:57
-
13:51
-
13:50
-
13:39
-
13:30
-
13:25
-
13:25
-
13:17
-
13:00
-
12:57
-
12:54
-
12:50
-
12:45
-
12:35
-
12:32
-
12:30
-
12:25
-
12:14
-
12:09
-
12:03
-
11:55
-
11:50
-
11:50
-
11:48
-
11:45
-
11:41
-
11:30
-
11:25