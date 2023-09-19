Тухель — о «Манчестер Юнайтед»: их результаты мало о чём говорят, они всегда опасны

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель поделился мнением насчёт «Манчестер Юнайтед», с которым мюнхенцам предстоит сыграть в матче Лиги чемпионов.

«Их результаты пока что мало о чём говорят. Никогда нельзя быть самоуверенными в игре с «Юнайтед». В тот момент, когда ты думаешь, что всё под контролем, они могут занимать глубокие позиции и рассчитывать на свою выдающуюся игру в переходных фазах, полагаясь на таких игроков, как Бруну Фернандеш, Маркус Рашфорд и Расмус Хойлунн. Мы не сможем выключиться из игры ни на секунду. «Юнайтед» всегда опасен, у них много индивидуальных качеств», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany в своём «твиттере».

Напомним, завтра, 20 сентября, «Бавария» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в матче Лиге чемпионов. Игра начнётся в 22:00 мск.