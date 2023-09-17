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Тренер «Баварии» Тухель пропустит первый матч Лиги чемпионов с «МЮ» из-за дисквалификации

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель пропустит первый матч группового этапа Лиги чемпионов с английским «Манчестер Юнайтед», сообщает Kicker.

Немецкий специалист не сможет присутствовать на скамейке запасных в матче с «Юнайтед» из-за красной карточки, полученной в ответном четвертьфинальном матче с «Манчестер Сити».

Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между мюнхенским клубом и «Манчестер Юнайтед» состоится во вторник, 19 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Бавария» попала в группу А, где также выступят датский «Копенгаген» и турецкий «Галатасарай». Групповой этап Лиги чемпионов стартует 19 сентября и завершится 13 декабря.

В прошлом розыгрыше главного еврокубка «Бавария» смогла дойти до стадии четвертьфинала, где уступила действующему победителю турнира «Манчестер Сити».