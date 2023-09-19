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«Краснодар» — «Динамо»: основное время закончилось вничью, игра переходит в серию пенальти

«Краснодар» — «Динамо»: основное время закончилось вничью, игра переходит в серию пенальти
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Сегодня, 19 сентября, в матче 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречаются «Краснодар» и московское «Динамо». Игра проходит в Краснодаре на одноимённом стадионе. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 15:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Основное время встречи завершилось с ничейным счётом 1:1. За «Динамо» отличился Бителло, в составе «Краснодара» забил Кади Боржес. Игра переходит в серию послематчевых пенальти.

Фонбет Кубок России . Группа D
19 сентября 2023, вторник. 15:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 1
4 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Бителло – 21'     1:1 Боржес – 69'    

В нынешнем розыгрыше Кубка России «Краснодар» провёл три матча и набрал три очка. «Быки» занимают третью строчку в турнирной таблице своей группы. На счету московского «Динамо» четыре очка — бело-голубые идут на второй строчке в квартете.

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