Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ПСЖ — Боруссия Д. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Даниил Хлусевич: думаю, «Спартак» будет конкурировать с «Зенитом»

Даниил Хлусевич: думаю, «Спартак» будет конкурировать с «Зенитом»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич заявил, что красно-белые будут конкурировать с «Зенитом» в чемпионате России в этом сезоне.

«Не скажу, что мы тяжело играем с «Зенитом». Но всё основывается на ошибках, а мелочей в футболе не бывает. Может, где-то сыграло давление на каких-то ребят. Лично для меня «Зенит» — хороший соперник, всегда интересные матчи. Обожаю играть против сильных клубов. Открытый футбол, никто не отсиживается в обороне. Там много иностранцев, но я не против этого. Почему? Чем сильнее соперники, тем выше уровень РПЛ. У нас, например, тоже легионеры приехали. Думаю, мы будем конкурировать с «Зенитом», — приводит слова Хлусевича издание «Спорт-экспресс».

В текущем сезоне 22-летний Хлусевич провёл на поле девять матчей, в которых сумел отметиться двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Материалы по теме
Защитник «Спартака» Хлусевич: было предложение от «Болоньи»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android