Даниил Хлусевич: думаю, «Спартак» будет конкурировать с «Зенитом»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич заявил, что красно-белые будут конкурировать с «Зенитом» в чемпионате России в этом сезоне.
«Не скажу, что мы тяжело играем с «Зенитом». Но всё основывается на ошибках, а мелочей в футболе не бывает. Может, где-то сыграло давление на каких-то ребят. Лично для меня «Зенит» — хороший соперник, всегда интересные матчи. Обожаю играть против сильных клубов. Открытый футбол, никто не отсиживается в обороне. Там много иностранцев, но я не против этого. Почему? Чем сильнее соперники, тем выше уровень РПЛ. У нас, например, тоже легионеры приехали. Думаю, мы будем конкурировать с «Зенитом», — приводит слова Хлусевича издание «Спорт-экспресс».
В текущем сезоне 22-летний Хлусевич провёл на поле девять матчей, в которых сумел отметиться двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.
- 19 сентября 2023
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