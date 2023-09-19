«Краснодар» переиграл «Динамо» в серии пенальти

Завершился матч 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Краснодар» и московское «Динамо». Игра проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Романом Сафьяном. Основное время встречи завершилось с ничейным счётом 1:1, в серии пенальти точнее были игроки «Краснодара» — 4:2.
В основное время за «Динамо» отличился летний новичок бело-голубых Бителло, в составе «Краснодара» забил Кади Боржес. В серии послематчевых пенальти решающими стали спасения вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева, который справился с двумя первыми ударами от Константина Тюкавина и Фёдора Смолова.
После четырёх туров «Краснодар» догнал «Динамо» в турнирной таблице группы D по очкам — по пять. «Быки» уступают бело-голубым лишь по дополнительным показателям.
- 19 сентября 2023
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