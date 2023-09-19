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«Краснодар» переиграл «Динамо» в серии пенальти

«Краснодар» переиграл «Динамо» в серии пенальти
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Завершился матч 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Краснодар» и московское «Динамо». Игра проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Романом Сафьяном. Основное время встречи завершилось с ничейным счётом 1:1, в серии пенальти точнее были игроки «Краснодара» — 4:2.

В основное время за «Динамо» отличился летний новичок бело-голубых Бителло, в составе «Краснодара» забил Кади Боржес. В серии послематчевых пенальти решающими стали спасения вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева, который справился с двумя первыми ударами от Константина Тюкавина и Фёдора Смолова.

После четырёх туров «Краснодар» догнал «Динамо» в турнирной таблице группы D по очкам — по пять. «Быки» уступают бело-голубым лишь по дополнительным показателям.

Фонбет Кубок России . Группа D
19 сентября 2023, вторник. 15:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 1
4 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Бителло – 21'     1:1 Боржес – 69'    
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