Личка: команда определяла, кто будет бить пенальти

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал поражение команды в матче с «Краснодаром» на Кубок России. По словам специалиста, футболисты сами решили, кто будет исполнять послематчевые пенальти.

«Сама команда определяла, кто будет бить пенальти. Я спросил, кто пойдёт на пенальти. Вышли пять-шесть человек. Сказал бы, что игроки решили сами.

Понятно, здесь чуть‑чуть другая погода, нежели в Москве. Было 29 градусов в начале игры. Мы играли хорошо, бегали и закрывали зоны между линиями, потому что они это хорошо используют. Лаксальт отлично закрывал все эти зоны. Карраскаль и Бителло сделали много беговой работы. Можно сказать, что нам надо было решать игру до 60‑й минуты, как в матче с «Пари НН». У нас были возможности, потом сделали замены. Была одна потеря, когда пропустили гол, но там Лещуку было тяжело.

Я доволен игрой. Хотя мы и проиграли по пенальти, как и в Нижнем Новгороде.

Больше всего сегодня первые 45 минут понравились. Очень хорошо оборонялись, закрывали зоны, проводили быстрый хороший переход вперёд. Мы забили гол, и было ещё три момента. К сожалению, их вратарь всё забрал», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 19 сентября, состоялся матч 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Краснодар» и московское «Динамо». Основное время встречи завершилось с ничейным счётом 1:1, в серии пенальти точнее были игроки «Краснодара» — 4:2.