Личка: команда определяла, кто будет бить пенальти

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал поражение команды в матче с «Краснодаром» на Кубок России. По словам специалиста, футболисты сами решили, кто будет исполнять послематчевые пенальти.
«Сама команда определяла, кто будет бить пенальти. Я спросил, кто пойдёт на пенальти. Вышли пять-шесть человек. Сказал бы, что игроки решили сами.
Понятно, здесь чуть‑чуть другая погода, нежели в Москве. Было 29 градусов в начале игры. Мы играли хорошо, бегали и закрывали зоны между линиями, потому что они это хорошо используют. Лаксальт отлично закрывал все эти зоны. Карраскаль и Бителло сделали много беговой работы. Можно сказать, что нам надо было решать игру до 60‑й минуты, как в матче с «Пари НН». У нас были возможности, потом сделали замены. Была одна потеря, когда пропустили гол, но там Лещуку было тяжело.
Я доволен игрой. Хотя мы и проиграли по пенальти, как и в Нижнем Новгороде.
Больше всего сегодня первые 45 минут понравились. Очень хорошо оборонялись, закрывали зоны, проводили быстрый хороший переход вперёд. Мы забили гол, и было ещё три момента. К сожалению, их вратарь всё забрал», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».
Напомним, сегодня, 19 сентября, состоялся матч 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Краснодар» и московское «Динамо». Основное время встречи завершилось с ничейным счётом 1:1, в серии пенальти точнее были игроки «Краснодара» — 4:2.
- 19 сентября 2023
-
19:15
-
19:08
-
19:05
-
19:03
-
18:52
-
18:49
-
18:48
-
18:33
-
18:30
-
18:25
-
18:18
-
18:16
-
18:04
-
17:56
-
17:56
-
17:55
-
17:51
-
17:36
-
17:31
-
17:24
-
17:13
-
17:00
-
16:59
-
16:51
-
16:50
-
16:45
-
16:44
-
16:35
-
16:27
-
16:25
-
16:24
-
16:23
-
16:22
-
16:15
-
16:13