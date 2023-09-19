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ПСЖ — Боруссия Д. Прямая трансляция
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«ПСЖ» — «Боруссия Дортмунд»: хозяева увеличили своё преимущество

«ПСЖ» — «Боруссия Дортмунд»: хозяева увеличили своё преимущество
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В эти минуты проходит матч 1-го тура группы F Лиги чемпионов между французским «ПСЖ» и немецкой «Боруссией Дортмунд». Команды играют на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Группа F. 1-й тур
19 сентября 2023, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
2-й тайм
2 : 0
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Мбаппе – 49'     2:0 Хакими – 58'    

На 49-й минуте французская команда вышла вперёд благодаря голу Килиана Мбаппе с пенальти. Спустя восемь минут защитник парижан Ашраф Хакими забил ещё один мяч —2:0 в пользу «ПСЖ».

Помимо «Боруссии» и «ПСЖ», в группе F играют «Милан» и «Ньюкасл». Парижане в пятницу, 15 сентября, потерпели домашнее поражение от «Ниццы» в матче 5-го тура Лиги 1 (2:3), в то время как «шмели» в 4-м туре Бундеслиги на выезде переиграли «Фрайбург» — 4:2.

В последний раз сегодняшние соперники играли между собой в плей-офф Лиги чемпионов — 2019/2020. Тогда на стадии 1/8 финала команды обменялись домашними победами, однако по сумме двух матчей в следующий раунд шагнул «ПСЖ» (3:2).

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