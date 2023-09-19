Тухель: мы получили от Кейна то, что ожидали

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель высказался о трансфере Гарри Кейна из «Тоттенхэма», оценив выступление английского форварда в первой части сезона.
«Это большое событие, что мы подписали капитана сборной Англии из Премьер-лиги. Все клубы, искавшие «девятку», хотели его. Он отлично проявляет себя на поле. Мы невероятно счастливы, что он решил выбрать наш клуб. Он, несомненно, усилил нас.
Гарри может изменить ситуацию в любом матче. Он не только забивает голы, но и проявляет индивидуальность на поле. Он снабжает партнёров хорошими передачами. Вот почему мы потратили столько денег на этот трансфер. Мы получили от Гарри то, что ожидали», – приводит слова Тухеля клубная пресс-служба.
Напомним, Кейн перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» летом за € 100 млн. В текущем сезоне форвард провёл за мюнхенцев пять матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 90 млн.
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