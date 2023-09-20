Месси должен вернуться в состав «Интер Майами» в матче с «Торонто»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси должен принять участие в матче МЛС с «Торонто», сообщили источники ESPN Argentina. Форвард может выйти на поле как в основном составе, так и со скамейки запасных.

Месси не принимал участия в последнем матче своей команды в гостях против «Атланты Юнайтед» (2:5). Главный тренер «цапель» Херардо Мартино объяснил отсутствие аргентинца мышечной усталостью.

Во вторник победитель чемпионата мира-2022 принимал полноценное участие в тренировке команды. Тем не менее Мартино пока не подтвердил, что Месси сыграет в ближайшем матче с канадским клубом. То же касается и защитника Жорди Альбы, не игравшего в Атланте.

«Месси и Альба будут полноценно тренироваться с командой, а после этого мы посмотрим, готовы ли они играть и в какой степени. Начиная со среды у нас будет шесть матчей за 18 дней, то есть по одному каждые три дня, включая финал Открытого Кубка США.

Нам предстоит провести много важных игр за короткий промежуток времени. Одна из моих обязанностей как тренера — заботиться о моих футболистах и помогать им принимать трудные решения, которые дадут наилучшие шансы сохранить здоровье каждого в этот напряжённый период», — сказал Мартино.

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Принц Гарри пришёл на матч Месси: