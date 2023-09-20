Главный тренер «Порту» Консейсау: ощущения от победы хороши

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал победу своей команды в матче против «Шахтёра» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Ощущения от победы хороши. Мы в процессе развития команды, усиливая ее качества. Довольны тремя набранными очками, но надеюсь, что теперь сумеем продолжить побеждать, чтобы выйти в следующий этап, к чему мы и стремимся. Нам предстоит долгий путь к достижению своей цели выхода в 1/8 финала», — приводит слова Консейсау официальная пресс-служба УЕФА.

Матч закончился со счётом 3:1 в пользу португальской команды. В составе «Порту» отличились Вендерсон Галено (дубль) и Мехди Тареми. Единственный гол со стороны украинской команды забил Кевин Келси.