Главный тренер «Порту» Консейсау: ощущения от победы хороши
Поделиться
Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал победу своей команды в матче против «Шахтёра» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Ощущения от победы хороши. Мы в процессе развития команды, усиливая ее качества. Довольны тремя набранными очками, но надеюсь, что теперь сумеем продолжить побеждать, чтобы выйти в следующий этап, к чему мы и стремимся. Нам предстоит долгий путь к достижению своей цели выхода в 1/8 финала», — приводит слова Консейсау официальная пресс-служба УЕФА.
Матч закончился со счётом 3:1 в пользу португальской команды. В составе «Порту» отличились Вендерсон Галено (дубль) и Мехди Тареми. Единственный гол со стороны украинской команды забил Кевин Келси.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 сентября 2023
-
07:21
-
06:59
-
06:51
-
06:43
-
06:29
-
06:23
-
05:33
-
04:59
-
04:42
-
04:21
-
04:19
-
04:12
-
03:57
-
03:40
-
03:39
-
03:14
-
03:00
-
02:59
-
02:49
-
02:39
-
01:51
-
01:36
-
01:19
-
00:43
-
00:27
-
00:23
-
00:16
-
00:11
-
00:10
-
00:01
- 19 сентября 2023
-
23:59
-
23:57
-
23:52
-
23:46
-
23:34
Партнерский контент