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Главный тренер «Порту» Консейсау: ощущения от победы хороши

Главный тренер «Порту» Консейсау: ощущения от победы хороши
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Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал победу своей команды в матче против «Шахтёра» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Ощущения от победы хороши. Мы в процессе развития команды, усиливая ее качества. Довольны тремя набранными очками, но надеюсь, что теперь сумеем продолжить побеждать, чтобы выйти в следующий этап, к чему мы и стремимся. Нам предстоит долгий путь к достижению своей цели выхода в 1/8 финала», — приводит слова Консейсау официальная пресс-служба УЕФА.

Матч закончился со счётом 3:1 в пользу португальской команды. В составе «Порту» отличились Вендерсон Галено (дубль) и Мехди Тареми. Единственный гол со стороны украинской команды забил Кевин Келси.

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