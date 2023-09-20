Бакаев будет выступать за «Аль-Вахду» под 30-м номером

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев, присоединившийся к «Аль-Вахде» на правах годичной аренды, будет выступать за команду из ОАЭ под 30-м игровым номером.

Напомним, накануне сине-бело-голубые подтвердили, что 27-летний полузащитник продолжит карьеру в чемпионате Объединённых Арабских Эмиратов. В «Аль-Вахде» Зелимхан проведёт сезон-2023/2024, права выкупа контракта россиянина у клуба нет.

Зелимхан Бакаев перешёл в «Зенит» летом прошлого года из московского «Спартака» на правах свободного агента. В составе сине-бело-голубых в прошлом сезоне российский полузащитник провёл 26 матчей во всех турнирах, отметившись в них тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги футболист принял участие в четырёх матчах за санкт-петербургский клуб, отметившись одной результативной передачей.