Полузащитник «Ньюкасла» Тонали: вернусь ли я однажды в «Милан»? Может быть, да

Полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали поделился мнением насчёт своего возможного возвращения в «Милан», из которого минувшим летом футболист перешёл к «сорокам».
«Вернусь ли я однажды в «Милан»? Я не знаю, заплатил бы за то, чтобы узнать своё будущее. Может быть, да, а может, и нет. Футбол — это странная штука. Я не отрицаю возможность перехода в «Милан». Не могу и не буду скрывать свою любовь и страсть к «Милану», — приводит слова Тонали журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Напомним, вчера, 19 сентября, состоялся матч «Милана» с «Ньюкаслом», в котором Тонали принял участие. Игра завершилась со счётом 0:0. Таким образом, обе команды набрали по одному очку. На текущий момент «Ньюкасл» занимает второе место в группе F, а «Милан» расположился на третьей строчке.
- 20 сентября 2023
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