Давыдов: когда был в «Спартаке», я думал, что у меня много друзей. Сейчас у меня три друга
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Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов высказался на тему дружбы. Он рассказал, что во времена яркой футбольной карьеры была иллюзия, что вокруг много друзей. А сейчас у него есть три настоящих друга.
«Много ли у меня друзей? Ну, три человека. Когда я был на пике в «Спартаке», то думал, что у меня много друзей. Я просто не понимал этого, всех масштабов, что есть более близкие люди. Воздержусь от ответа, но есть слово «предательство». Больше всего не люблю предательство», — сказал Давыдов в видео на YouTube-канале «ГАС».
Напомним, Давыдов начал выступать за молодёжный состав «Спартака» в сезоне-2012/2013. Первую игру за основную команду красно-белых он провёл 28 сентября 2013 года, выйдя на замену в матче с «Зенитом».
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