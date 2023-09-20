Давыдов: когда был в «Спартаке», я думал, что у меня много друзей. Сейчас у меня три друга

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов высказался на тему дружбы. Он рассказал, что во времена яркой футбольной карьеры была иллюзия, что вокруг много друзей. А сейчас у него есть три настоящих друга.

«Много ли у меня друзей? Ну, три человека. Когда я был на пике в «Спартаке», то думал, что у меня много друзей. Я просто не понимал этого, всех масштабов, что есть более близкие люди. Воздержусь от ответа, но есть слово «предательство». Больше всего не люблю предательство», — сказал Давыдов в видео на YouTube-канале «ГАС».

Напомним, Давыдов начал выступать за молодёжный состав «Спартака» в сезоне-2012/2013. Первую игру за основную команду красно-белых он провёл 28 сентября 2013 года, выйдя на замену в матче с «Зенитом».