Валерий Гладилин: кубковые игры — как товарищеские. Делать выводы «Спартаку» не нужно

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин высказался о победе московского клуба в матче Фонбет Кубка России с «Пари Нижний Новгород» (3:0).

«К кубковым матчам я отношусь как к товарищеским. На этой стадии из четырёх команд в группе выходят три, многие матчи — проходные. Такой был и вчера у «Спартака» с «Пари НН». Красно-белые поставили второй состав, были те, кто не играет. У «Пари НН», видимо, тоже особых задач на Кубок нет. Идёт подготовка к субботним-воскресным матчам чемпионата. На этой стадии рассматривать кубковые матчи и делать какие-то выводы не нужно. Идёт тренировочный процесс, игроки показывают себя, чтобы попасть в состав. Тренер должен определиться с костяком команды, с основным составом. Пока этого нет, поставленной игры у команды нет. Смотреть на кубковую игру как на показатель не нужно. Надо смотреть на игру в чемпионате с «Динамо», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем розыгрыше Кубка России «Спартак» провёл четыре матча и набрал 12 очков из 12 возможных. Красно-белые занимают первую строчку в турнирной таблице своей группы.