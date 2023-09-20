Валерий Гладилин: кубковые игры — как товарищеские. Делать выводы «Спартаку» не нужно

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин высказался о победе московского клуба в матче Фонбет Кубка России с «Пари Нижний Новгород» (3:0).
«К кубковым матчам я отношусь как к товарищеским. На этой стадии из четырёх команд в группе выходят три, многие матчи — проходные. Такой был и вчера у «Спартака» с «Пари НН». Красно-белые поставили второй состав, были те, кто не играет. У «Пари НН», видимо, тоже особых задач на Кубок нет. Идёт подготовка к субботним-воскресным матчам чемпионата. На этой стадии рассматривать кубковые матчи и делать какие-то выводы не нужно. Идёт тренировочный процесс, игроки показывают себя, чтобы попасть в состав. Тренер должен определиться с костяком команды, с основным составом. Пока этого нет, поставленной игры у команды нет. Смотреть на кубковую игру как на показатель не нужно. Надо смотреть на игру в чемпионате с «Динамо», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
В нынешнем розыгрыше Кубка России «Спартак» провёл четыре матча и набрал 12 очков из 12 возможных. Красно-белые занимают первую строчку в турнирной таблице своей группы.
- 20 сентября 2023
-
15:03
-
14:56
-
14:54
-
14:45
-
14:25
-
14:25
-
14:11
-
14:10
-
14:09
-
14:06
-
14:04
-
13:52
-
13:52
-
13:50
-
13:41
-
13:35
-
13:21
-
13:20
-
13:19
-
13:07
-
13:04
-
13:04
-
12:57
-
12:44
-
12:32
-
12:30
-
12:24
-
12:15
-
12:10
-
12:08
-
12:00
-
11:58
-
11:46
-
11:40
-
11:24