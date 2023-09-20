Шикунов: «Спартак» должен достойно играть в Кубке и в РПЛ. Абаскаль не может разобраться

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался по итогам матча Фонбет Кубка России между красно-белыми и «Пари НН» (3:0).

«Радоваться, когда команда побеждает, — нормальное явление. Я бы не разделял Кубок и чемпионат. Команда должна играть в Кубке России и в РПЛ достойно. Пока в чемпионате такого, к сожалению, нет, во всяком случае в последнем матче с «Сочи». Но тяжело сравнивать эти турниры.

Игра была непростая с «Пари НН». У соперника тоже были моменты забить, это просто в концовке так получилось. Доволен, что «Спартак» выиграл, но не игрой. В чемпионате почему-то всё серо. Такой большой состав, а тренер не может разобраться. Каждый матч ротация. Где-то не угадывает, не понимает, чего сам хочет. Может, понимает, но его схемы не проходят. Но у меня своё мнение, а у них своё», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионатом» Марией Куцубеевой.