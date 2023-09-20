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Защитник «Пари НН» Александров: опустошён после поражения в матче со «Спартаком»

Защитник «Пари НН» Александров: опустошён после поражения в матче со «Спартаком»
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Футболист «Пари НН» Виктор Александров прокомментировал поражение нижегородцев от «Спартака» (0:3) в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Проиграли «Спартаку»… Хотели выиграть. Я опустошён. Всегда играем на победу. До последнего были шансы, но не получилось», — сказал Александров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Пари НН» и «Спартаком» завершился победой красно-белых со счётом 3:0. По состоянию на сегодняшний день нижегородцы замыкают группу D, имея в своём активе два набранных очка. Лидирует «Спартак», набравший 12 очков по результатам четырёх проведённых встреч. Второе место занимает «Динамо».

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