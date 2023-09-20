Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Штефан Кунц официально уволен с поста главного тренера сборной Турции

Штефан Кунц официально уволен с поста главного тренера сборной Турции
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 20 сентября, Турецкая федерация футбола (TFF) официально объявила об увольнении с поста главного тренера национальной команды Турции немецкого специалиста Штефана Кунца.

«Сегодня совет директоров Турецкой федерации футбола провёл встречу с тренером сборной Турции Штефаном Кунцем и договорился с ним об увольнении на принципах доброй воли и профессионализма. Мы благодарим Штефана Кунца за его вклад в нашу национальную футбольную команду и желаем ему дальнейших успехов в жизни», — написано в заявлении TFF в «Твиттере».

Напомним, Кунц возглавлял турецкую сборную с 2021 года. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что 60-летнему специалисту уже сообщили об увольнении по телефону. В качестве одного из главных претендентов на замену Кунцу называют экс-тренера сборной Германии Йоахима Лёва.

Материалы по теме
Йоахим Лёв может быть назначен на пост главного тренера сборной Турции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android