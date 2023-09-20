Штефан Кунц официально уволен с поста главного тренера сборной Турции

Сегодня, 20 сентября, Турецкая федерация футбола (TFF) официально объявила об увольнении с поста главного тренера национальной команды Турции немецкого специалиста Штефана Кунца.
«Сегодня совет директоров Турецкой федерации футбола провёл встречу с тренером сборной Турции Штефаном Кунцем и договорился с ним об увольнении на принципах доброй воли и профессионализма. Мы благодарим Штефана Кунца за его вклад в нашу национальную футбольную команду и желаем ему дальнейших успехов в жизни», — написано в заявлении TFF в «Твиттере».
Напомним, Кунц возглавлял турецкую сборную с 2021 года. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что 60-летнему специалисту уже сообщили об увольнении по телефону. В качестве одного из главных претендентов на замену Кунцу называют экс-тренера сборной Германии Йоахима Лёва.
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