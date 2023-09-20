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«Ахмат» — «Зенит»: хозяева увеличили преимущество в счёте

«Ахмат» — «Зенит»: хозяева увеличили преимущество в счёте
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В эти минуты в матче 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречаются грозненский «Ахмат» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходит на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:15 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Бригада арбитров: главный судья – Роман Галимов, ассистенты судьи – Михаил Иванов, Игорь Князев; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Артём Чистяков; AVAR – Андрей Образко; инспектор – Игорь Синер.

Фонбет Кубок России . Группа C
20 сентября 2023, среда. 17:15 МСК
Ахмат
Грозный
Перерыв
2 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Ковачев – 4'     2:0 Олейников – 14'     2:1 Сергеев – 27'     2:2 Сергеев – 33'     2:3 Кассьерра – 42'    

Уже на четвёртой минуте встречи «Ахмат» открыл счёт благодаря голу форварда Светослава Ковачева. Спустя всего 12 минут грозненцы увеличили преимущество. Отличился хавбек Иван Олейников — 2:0.

«Зенит» набрал шесть очков в трёх матчах и занимает второе место в группе. «Ахмат» (три очка) — на третьем месте.

Напомним, в прошлом розыгрыше Кубка России победителем стал московский ЦСКА. В решающем матче красно-синие в серии пенальти переиграли «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти).

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