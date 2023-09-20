Гендиректор «Сочи» Рубашко: будет ли реновация поля на «Фиште»? Я агроном, что ли?

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался о планах клуба по реновации поля на стадионе «Фишт».
«Будет ли зимой реновация поля? Это вам надо обратиться к директору стадиона. Он вам всё разъяснит. При чём тут представитель клуба и директор стадиона, который отвечает? Не знаю, какие у него планы. К нему из РПЛ приезжают, комиссия регулярно приезжает. Есть план мероприятий по восстановлению. Сейчас вам не могу сказать.
Почему меня устраивает? Поле мне присылают — уже зелёное. Уже трава растёт. Я агроном, что ли? Я же не могу за него сказать, в каком состоянии сейчас. Реновация обсуждалась, но не знаю, будет ли она сейчас. Приезжали специалисты. Они решают, когда это правильно сделать», — передаёт слова Рубашко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 20 сентября 2023
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