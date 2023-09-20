«Арсенал» — ПСВ: «канониры» довели счёт до разгромного

В эти минуты проходит матч 1-го тура группы B Лиги чемпионов между английским «Арсеналом» и нидерландским ПСВ. Команды играют на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне, Англия. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером (Германия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Арсенал» вышел вперёд уже на восьмой минуте благодаря голу вингера Букайо Саки. Спустя 12 минут «канониры» увеличили преимущество в счёте. Отличился Леандро Троссард. На 38-й минуте «Арсенал» довёл счёт до разгромного. Голом отметился форвард Габриэл Жезус — 3:0.

Помимо «Арсенала» и ПСВ, в группе B играют «Севилья» и «Ланс». «Канониры» в матче 5-го тура АПЛ обыграли «Эвертон» на выезде со счётом 1:0, в то время как эйндховенцы в 5-м туре Эредивизии разгромили в родных стенах «Неймеген» — 4:0.

В последний раз между собой сегодняшние соперники встречались в прошлом сезоне на групповом этапе Лиги Европы. Тогда команды обменялись домашними победами (1:0 в пользу «Арсенала» и 2:0 в пользу ПСВ).